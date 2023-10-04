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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتيات "ريحانة" يقدن مسيرات توعية وزيارات لدور المسنين والأيتام بجنوب سيناء والإسماعيلية

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتى ١٥ أكتوبر الجاري  ، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة " ،  بالإضافة إلى تنظيم زيارات لدور المسنين ورعاية الأيتام والمدارس لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج ، علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة .

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات " ريحانة " بمحافظة الإسماعيلية،  بزيارة دار الضيافة لكبار السن ، بمشاركة فريق الإنشاء الدينى بمركز شباب شهداء العبور الذى قدم عددا من الفقرات ، كما قدم فريق الكشافة المرشدات بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد فقرة ترفيهية كشفية وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على نزيلات وعاملات الدار .

وفي نفس السياق انطلقت مسيرات توعية ببرنامج " ريحانة " بمحافظة جنوب سيناء ، كما التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بفتيات " ريحانة " وذلك خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر .

يذكر أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

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