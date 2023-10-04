فتيات "ريحانة" يقدن مسيرات توعية وزيارات لدور المسنين والأيتام بجنوب سيناء والإسماعيلية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتى ١٥ أكتوبر الجاري ، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة " ، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لدور المسنين ورعاية الأيتام والمدارس لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج ، علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة .

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات " ريحانة " بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة دار الضيافة لكبار السن ، بمشاركة فريق الإنشاء الدينى بمركز شباب شهداء العبور الذى قدم عددا من الفقرات ، كما قدم فريق الكشافة المرشدات بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد فقرة ترفيهية كشفية وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على نزيلات وعاملات الدار .

وفي نفس السياق انطلقت مسيرات توعية ببرنامج " ريحانة " بمحافظة جنوب سيناء ، كما التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بفتيات " ريحانة " وذلك خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر .

يذكر أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .