العراق يكرم رامى صبرى | أول مصرى يحصد جائزة أفضل مطرب عربى

تصدر النجم رامي صبري تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب تكريمه كأول فنان مصرى يحصد جائزة أفضل مطرب عربى لعام 2023 بأول مهرجان دولى بالعراق برعاية ودعم مجلس الوزراء بالبلد الشقيق.

جاء تكريم رامي ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى، التي أقيمت بالعاصمة بغداد برئاسة المطربة العراقية شذا حسون، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن العربي في مختلف المجالات.

رامى حرص على حضور إحتفالية المهرجان ببغداد بترحاب وحب ودعما لإستقرار وأمن العراق الشقيق خاصة وانه اول مطرب مصري يتم تكريم بأول مهرجان دولى للعراق يدعمه مجلس الوزراء.

وعبر رامي صبري حبه للعراق وشعبها بنشر مقطع فيديو على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي لحظات تتويجه بالجائزة، في اليوم الأول لمهرجان العراق الدولي، وعلق قائلاً: من العراق الحبيب جائزة أفضل مطرب لعام 2023، لمهرجان العراق الدولي، ألف شكر للجمهور المصري والعربي، وشكر خاص جداً للفنانة الصديقة شذا حسون'.



وتفاعل ضيوف مهرجان العراق من فنانين واعلاميين والمشاهير بمصر والعالم العربى بما قدمه رامى صبري من فقرة غنائية على هامش الحفل حيث قدم أحدث أغانيه"يمكن خير" والتى حصدت هتافات وصيحات الإعجاب.

وتصدر رامي صبري التريند طوال صيف 2023 بعدد من الحفلات التى أحياها بمدن وعواصم العالم العربى إضافة إلى تصدر اغانيه التى أطلقها طوال 2023 على فترات زمنية متقاربه تريند يوتيوب والأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي منها "كعبك على" ،"ملك الفرفشة" ،"معايا هتبدع" ،"حبينا" و "يمكن خير".

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