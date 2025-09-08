عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

يعد التليو من الأعشاب المهملة رغم أنها اتساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية.

علاج عسر الهضم

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت فإن استخدام مشروب التليو يساعد في علاج مشاكل الهضم وتم استخدامه في الطب التقليدي كعلاج لعسر الهضم بسبب الآليات التالية:

يوفر حرارة لطيفة وترطيبًا، مما قد يخفف من آلام المعدة.

خصائص مضادة للتشنج قد تساعد في تخفيف اضطراب المعدة.

خصائص طاردة للريح قد تساعد في تخفيف التشنجات في الأمعاء وتخفيف أعراض الغازات المفرطة .

مع ذلك، لا توجد دراسات تربط مباشرةً بين مركبات التليو وصحة الجهاز الهضمي وهناك حاجة إلى أبحاث إضافية لتأكيد قدرته على تهدئة الجهاز الهضمي.

يقلل من أعراض البرد

وفقًا لإحدى الدراسات، قد تحتوي مستخلصات شاي التليو على خصائص مضادة للميكروبات، مما قد يقلل من خطر مضاعفات التهابات الأذن لدى الأطفال المصابين بنزلات البرد.

قد تُخفف المركبات الموجودة في التليو من توتر العضلات، وتُعزز الدورة الدموية، بالإضافة إلى تهدئة التهاب الحلق ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى استنتاجات قاطعة.