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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

عين شمس
عين شمس

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024.


وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن بـ جامعة عين شمس : إنه يجب على الطلاب الذين يرغبون في التحويل التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب لتحرير طلب، ودفع رسوم 75 جنيه بخزينة الكلية.

 

وأكدت عميدة الكلية ، أن التحويل يتم طبقًا لشروط التشعيب للعام الدراسي الملتحق به الطالب، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الراسبون في مقرر اللغة الأجنبية الثانية ويرغبون في تغييرها يجب عليهم تحرير طلب وتقديمه لإدارة شئون الطلاب خلال نفس الفترة.


وكانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.

 

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:

- قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى

- قسم اللغة الإنجليزية:

الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.

- قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط

- قسم اللغة الايطالية:

الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ،  والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40  درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .

إدارة شئون التعليم والطلاب العام الدراسي الجديد 2023 بجامعة عين شمس جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب كلية الألسن بـ جامعة عين شمس كلية الألسن بجامعة عين شمس قسم اللغة الفرنسية قسم اللغة الإيطالية

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