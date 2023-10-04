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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندس الصواريخ في نصر أكتوبر: فقدنا 90% من سلاحنا بـ نكسة 67

أكتوبر
أكتوبر

وجه اللواء ربيع مصطفى، مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في نصر أكتوبر المجيد، الشكر لشهداء مصر الأبرار في حرب 1973، الذين لولاهم لما كانت مصر على ما هي عليه الآن.

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كانت ملحمة.. لطفي لبيب يتحدث عن انتصار أكتوبر


وقال، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، إننا يجب أن نُعرف أولادنا وبناتنا ما هي حرب 1973، ولماذا دخلت مصر هذه الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل ظلمت جيشنا واحتلت سيناء بالكامل في 1967، ونتيجة احتلالها فقدنا 90% من سلاحنا، وانخفضت معنويات الجيش والشعب المصري، وتعرض الاقتصاد للانهيار.

وتابع: "عشان ندخل الحرب كان لابد من إعداد الجندي والضابط والمعدات ورفع معنويات الجيش"، منوها بأننا نطلق على حرب 1967 نكسة لأنها ليست هزيمة، لأن النكسة نستطيع بعدها أن نحيا ونعيش وننتصر، أما الهزيمة تعني الموت.

وأكد أن حرب 1973 هي معركة عودة الوطن وتحرير الأرض وحماية الشرف والعرض.

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