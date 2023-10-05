العمدة: خطة العبور العبقرية كبدت العدو خسائر عظيمة في الساعات الأولى للمعركة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العليا للدراسات، إن هناك رسائل كتيرة جدا تأتي في يوم الإحتفال بنصر أكتوبر، من تلك الرسائل إعلاء قيم الوفاء والارتقاء والعزة.

وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاعة علي القناة الأولى المصرية، أن خطة العبور العبقرية كبدت العدو خسائر عظيمة في الساعات الأولي من المعركة.

وتابع اللواء عادل العمدة، أن القوات المسلحة والشعب وكافة مؤسسات الدولة تصدوا للعدو في حرب أكتوبر واستطاعوا أن ينتصروا في النهاية رغم كافة الصعاب التي واجهت الجيش خلال فترة الحرب.