أجرت سكودا سلسلة التحسينات على سيارتها الجديدة أنياك vRS لعام 2024، مما حولها إلى أسرع سيارة إنتاجية متسارعة أنتجتها على الإطلاق، وهي تستفيد من الأداء المحسن وأصبح نطاق قيادتها الآن أطول.

الأسرع في أسطولها.. سكودا تكشف عن Enyaq Vrs الجديدة

قامت سكودا أولاً بتحديث المحركين الكهربائيين اللذين يقودان سيارة Enyaq vRS لتوليد قوة مجتمعة تبلغ 335 حصانًا مقابل 295 حصانًا للطراز السابق. تعمل هذه القوة الإضافية على تقليل وقت تسارع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة) من 6.5 إلى 5.5 ثانية. إن سيارة Enyaq vRS 2024 ليست فقط أسرع طرازات إنتاج سكودا ولكنها أيضًا الأقوى.

الأسرع في أسطولها.. سكودا تكشف عن Enyaq Vrs الجديدة

قام مهندسو سكودا أيضًا بإعادة معايرة المحركات وقدموا برنامجًا جديدًا لإدارة الطاقة يسمح لسيارة Enyaq vRS بالسفر لمسافة 336 ميلاً (540 كم) في شكل سيارات الدفع الرباعي القياسية و340 ميلاً (547 كم) في شكل كوبيه SUV، وهو ما يمثل مكاسب نطاق تبلغ 15 ميلاً (24 كم) و16 ميلاً (25 كم) على التوالي. تم تحقيق الزيادة في النطاق على الرغم من بقاء سعة البطارية كما هي عند 77 كيلووات في الساعة.

الأسرع في أسطولها.. سكودا تكشف عن Enyaq Vrs الجديدة

لا تتوقف التحديثات عند هذا الحد، حيث يوفر محرك سيارة سكودا أنياك vRS موديل 2024 الآن سرعات شحن سريع تبلغ 175 كيلووات من التيار المستمر مقارنةً بذروة النموذج القديم البالغة 135 كيلووات. وهذا يعني أن السيارة الكهربائية يمكنها الشحن من 10 إلى 80% خلال 28 دقيقة فقط، وهو تحسن كبير لمدة 8 دقائق. تتوفر أيضًا العديد من الميزات الجديدة بشكل قياسي، بما في ذلك المساعدة في السفر والمساعدة في السرعة، والقفل عند الابتعاد، والوسائد الهوائية الجانبية الخلفية، وستائر النوافذ الخلفية، ومنافذ شحن USB-C الخلفية، وإعداد قضيب السحب.

الأسرع في أسطولها.. سكودا تكشف عن Enyaq Vrs الجديدة

قامت سكودا أيضًا بتحديث شاشة عرض المعلومات والترفيه ومجموعة العدادات في Enyaq vRS بأيقونات جديدة وشاشات شحن ومناخ مُعاد تصميمها. تشمل الميزات الجديدة الأخرى رسومات التنقل المُعاد صياغتها وشاشة العرض الأمامية الاختيارية التي أعيد تصميمها لتكون أكثر وضوحًا وسهولة.

سيتم فتح الطلبات لـ 2024 Enyaq vRS في وقت لاحق من هذا الشهر.