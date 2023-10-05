الزواج وتبرع عبد الناصر.. أرملة الراحل محمد حسنين هيكل تكشف تفاصيل خاصة

زوجة الراحل محمد حسنين هيكل: ساعات أقوم من النوم أدور عليه



هدايت تيمور: كنت انادي زوجي الراحل هيكل بالاستاذ



بغير من الصحافة.. زوجة هيكل تفجر مفاجأة عن حفل زفافهما



هدايت تيمور: هيكل جابلى أول 5 جنيه تبرع لجمعية من عبد الناصر



ايدها اترعشت اول ماشافت حبيبها.. حدوتة لأول مرة من زوجة الاستاذ هيكل ولحظة تعارفهم

أطلقت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عدة تصريحات هامة، في حوار مع الاعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وقالت هدايت تيمور، إن الأستاذ هيكل كان بيتجدد قدامي بما يقوله ولغاية النهاردة، وساعات أقوم من النوم أدور عليه، وابقى عايزة اكلمه واحكيله، وانا حتى هذه اللحظة معجبة بالأستاذ هيكل".





وقالت هدايت تيمور، إنه فرحي مع هيكل كان في جنينة البيت بتاعنا، وأنا واخواتي الأربعة اتجوزنا في بيوتنا، واعتقد أن محمد حسنين هيكل حبني جدا بس أنا كنت بغير من الصحافة لإنه كان بيديلها وقت طويل أوي ولما راح الأهرام قال لي يا هدايت هتستحملي سنة متعبة جدا فقلت له علي خيرة الله.

وأضافت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ان الحقيقة انه لما يجي البيت بيحس بسكينة وكنت بحاول حتى متكلمش في السياسة ولا أي حاجة تزعله فكان بيخش بيرتاح، وانا حتى هذه اللحظة معجبة بالأستاذ هيكل".



قالت السيدة هدايت تيمور أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عندما ذهبت لهيكل فى مكتبه لطلب دعمه لعمل حملة لجمع التبرعات لجمعية للكفيفات، قال لى: "الرئيس جمال عبد الناصر أول من يتبرع للجمعية بـ 5 جنيه، وخطاب منه يحيى الإيدى الفاضلة التى ستقوم بالمشروع".



وأضافت هدايت تيمور، هيكل قال لى: "فى 5 آلاف جنيه جايالكم من مجلس الإنتاج، و5 آلاف جنيه من خدمات، ومثلها من عبود باشا".



وقالت هدايت تيمور، إنها كانت تناديه أيام الخطوبة بـ"الأستاذ"، ومرة سألها عن سبب منادته بالأستاذ.

وتابعت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أنها كانت تتعلم في "الليسية"، ووقتها سقطت في الثانوية العامة، وذهبت لوالدتها وقالت لها إنها لا تريد أن تكمل، وأنها تفضل القيام بأي شيء، متابعة أنها ذهبت للهلال الأحمر وتطوعت فيه، وتعرفت على مدام استقلال راضي.

وتابعت أنها قالت لها إنه لا يوجد مدرسة للمكفوفات، ويوجد للبنين فقط ولا يوجد للبنات، وأنها ترغب في عمل جمعية وتسميها جمعية "النور"، لجمع التبرعات من خلال إطلاق حملة صحفية، وسألتها "تعرفي حد في الصحافة؟"، فقالت لها إنها تعرف مصطفى أمين، وذهبت له معها وقابلته.

وتابعت: رحب بالمشروع وأكد أنه سيرشح الشخص المناسب للقيام بالحملة، واتصل بمحمد حسنين هيكل، وقال له "تعالى هدايت تيمور هنا علشان ناكل مانجة ببلاش".





وقالت زوجة الراحل محمد حسنين هيكل، إنها شعرت بشيء مختلف في أول لقاء معه.

وأضافت هدايت تيمور زوجة، أن ايدي اترعشت اول ماشافت حبيبي هيكل في أول لقاء.



وحلت السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.



ولأول مرة تقرأ هدايت تيمور وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو يعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها المذيعة بأنها أشبه بعمل أدبي.



وأمام جمهور البرنامج روت السيدة هدايت تيمور قصة زواجها من هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة أخبار اليوم قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بالإضافة لمعلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.



كشفت هدايت تيمور حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر وما هو مصير تلك الوثائق.