هدايت تيمور: كنت أنادي زوجي الراحل هيكل بالأستاذ

كشفت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها الراحل محمد حسنين هيكل.



وقالت هدايت تيمور، في حوار مع الاعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، إنها كانت تناديه أيام الخطوبة بـ"الأستاذ"، ومرة سألها عن سبب منادته بالأستاذ.

وتابعت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أنها كانت تتعلم في "الليسية"، ووقتها سقطت في الثانوية العامة، وذهبت لوالدتها وقالت لها إنها لا تريد أن تكمل، وأنها تفضل القيام بأي شيء، متابعة أنها ذهبت للهلال الأحمر وتطوعت فيه، وتعرفت على مدام استقلال راضي.

وتابعت أنها قالت لها إنه لا يوجد مدرسة للمكفوفات، ويوجد للبنين فقط ولا يوجد للبنات، وأنها ترغب في عمل جمعية وتسميها جمعية "النور"، لجمع التبرعات من خلال إطلاق حملة صحفية، وسألتها "تعرفي حد في الصحافة؟"، فقالت لها إنها تعرف مصطفى أمين، وذهبت له معها وقابلته.

وتابعت: رحب بالمشروع وأكد أنه سيرشح الشخص المناسب للقيام بالحملة، واتصل بمحمد حسنين هيكل، وقال له "تعالى هدايت تيمور هنا علشان ناكل مانجة ببلاش".

