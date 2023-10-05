هدايت تيمور: "هيكل جابلى أول 5 جنيه تبرع لجمعية من عبد الناصر"

قالت السيدة هدايت تيمور أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عندما ذهبت لهيكل فى مكتبه لطلب دعمه لعمل حملة لجمع التبرعات لجمعية للكفيفات، قال لى: "الرئيس جمال عبد الناصر أول من يتبرع للجمعية بـ 5 جنيه، وخطاب منه يحيى الإيدى الفاضلة التى ستقوم بالمشروع".



وأضافت هدايت تيمور خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على شاشة قناة on، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، هيكل قال لى: "فى 5 آلاف جنيه جايالكم من مجلس الإنتاج، و5 آلاف جنيه من خدمات، ومثلها من عبود باشا".

وحلت السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.







