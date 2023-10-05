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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

لكزس تكشف عن نسخة
لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

أعلنت لكزس في أواخر عام 2021 أنها تعمل على الخليفة الروحي لسيارة LFA. لا يزال أمامنا بضع سنوات قبل وصولها، لكن التسجيل الأخير للعلامة التجارية يشير إلى أن العلامة التجارية الفاخرة يمكن أن تعزز خططها لهذا النموذج. 

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لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

قدمت شركة تويوتا موتورز طلبًا جديدًا للحصول على علامة تجارية لعلامة الكلمة "LFA" في أغسطس لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

 

من السابق لأوانه أن نعرف على وجه اليقين ما ستطلقه لكزس على سيارتها الخارقة الجديدة. عندما قامت شركة صناعة السيارات بالتشويق لها قبل عامين تقريبًا، أطلقت عليها اسم Lexus Electrified Sport، ويبدو أن LFAمناسب بشكل أفضل، لكن التقديم الأخير يمكن أن يكون أيضًا خطوة من تويوتا لحماية ملكيتها الفكرية. لا يجوز لكزس استخدام الاسم مرة أخرى أبدًا.

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

وبغض النظر عن الشارة والاسم، فقد قدمت لكزس بعض المواصفات الأولية حول السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية والتي سيتم دمجها في "الصلصة السرية" المستمدة من تطوير LFA. سوف ينتقل الخلف من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في نطاق منخفض مدته ثانيتين بينما يوفر مسافة قيادة قصوى تزيد عن 435 ميلاً. ستتميز بالتوجيه بالسلك وتوجيه عزم الدوران وألياف الكربون.

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

ستقوم لكزس بتصميم السيارة لاستيعاب بطاريات الحالة الصلبة، لكن تويوتا لن تبدأ في تركيبها في المركبات حتى عام 2025. وسوف تستخدم في البداية سيارة هجينة، وليس سيارة تعمل بالبطارية. لم تحدد شركة صناعة السيارات أيضًا تكوين مجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية، مما يترك سؤالاً مفتوحًا حول ما إذا كان سيكون لديها محرك فردي أو مزدوج مع محرك خلفي أو دفع رباعي.

 

في حين أن لكزس ستجعل سيارة LFA البديلة كهربائية، فإنها ستحتفظ بجانب واحد من عالم الاحتراق – ناقل الحركة اليدوي. تستطيع لكزس محاكاة تجربة علبة التروس اليدوية باستخدام البرامج. وستستخدم الشركة ألياف الكربون حسب الحاجة، كما أن استخدام البطاريات المصممة داخليًا يمنح المهندسين الحرية في مكان وضعها في السيارة.

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

أشارت الشائعات التي سبقت الكشف عن مفهوم 2021 إلى أن بديل LFA يمكن أن يحتوي على محرك V8هجين بقوة 937 حصانًا. لم يتحقق ذلك، لكن صانع السيارات يعمل على نسخة قانونية للطرق تعمل بالاحتراق من سيارة تويوتا GR GT3 الاختبارية والتي من المحتمل أن ترتدي شارة لكزس. وقد تم رصدها مؤخراً أثناء اختبارها على حلبة السباق.

 

وهذا يعني أنه من المحتمل أن تأتي سيارتان جديدتان للأداء إلى تشكيلة العلامة التجارية والتي ستحتاج إلى أسماء، ويمكن أن تكون LFR إحداهما. قدمت لكزس علامة تجارية لهذا اللقب في عام 2022، مما أثار اهتمامنا بسبب تشابهها مع LFA، لكنها كانت مخصصة لأوروبا. كلاهما يتحدى التسميات النموذجية للعلامة التجارية، ولكن ليس لدينا مؤشر واضح متى سيتم طرحهما للبيع.

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