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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تستضيف اجتماع اتحاد الصحفيين العرب

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تستضيف نقابة الصحفيين، اليوم  وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

وأكد جمال عبدالرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن وفد اتحاد الصحفيين العرب سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم؛ اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، زار مساء أمس، وفد الصحفيين العرب، بمقر الإقامة بأحد فنادق مصر الجديدة؛ للترحيب بالوفد الزائر.

وأضاف، عبدالرحيم أن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب تضمن العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  ومؤسسة الإهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المقبل

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