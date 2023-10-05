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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلات فلاجشيب رائدة في 2023

أفضل موبايلات فلاجشيب
أفضل موبايلات فلاجشيب رائدة في 2023

مع اقتراب نهاية عام 2023، حان الوقت لمراجعة أفضل الهواتف الذكية الرائدة (الفلاجشيب) التي تم إطلاقها هذا العام. تقدم هذه الهواتف أفضل ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة، من حيث الأداء والكاميرات والشاشة والتصميم.

 

 قائمة بأفضل موبايلات فلاجشيب في 2023:

 

• Samsung Galaxy S23 Ultra: يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1440 × 3088 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية العدسة في الخلف، بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 12 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، و 10 ميجابكسل للكاميرا المقربة، و 10 ميجابكسل للكاميرا السيلفي.

• Apple iPhone 14 Pro Max: يتميز هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1284 × 2778 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج A16 Bionic، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف، بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 12 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، و 12 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

• Google Pixel 7 Pro: يتميز هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 × 3120 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Google Tensor 2، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 48 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، و 48 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

• OnePlus 10 Pro: يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 × 3120 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 48 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، و 8 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

• Xiaomi 12S Ultra: يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 1440 × 3200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و 48 ميجابكسل للكاميرا فائقة الدقة، و 48 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

 

العوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند اختيار أفضل موبايلات فلاجشيب:

 

• الأداء: تم اختيار الهواتف التي تتميز بأفضل أداء من حيث المعالج وذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية.

• الكاميرات: تم اختيار الهواتف التي تتميز بأفضل كاميرات من حيث جودة الصور ومقاطع الفيديو.

• الشاشة: تم اختيار الهواتف التي تتميز بأفضل شاشة من حيث الدقة والحجم ومعدل التحديث.

• التصميم: تم اختيار الهواتف التي تتميز بأفضل تصميم من حيث الشكل والمواد المستخدمة.


 

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