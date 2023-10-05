ضربته بالقلم على المسرح.. فيديو جديد يُفجّر مفاجأة بحادثة لقاء سويدان وميدو عادل|شاهد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" مفاجأة صادمة بحادثة لقاء سويدان وميدو عادل".

وجاء في التقرير أن هناك تطورات جديدة تشهدها قضية الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، وذلك بعد واقعة الضرب الشهيرة على المسرح.

وكشفت القناة أن هناك فيديو منتشراً على السوشيال ميديا، لـ مجموعة من المواطنين من ذوى القدرات الخاصة، وهم كانوا ضمن الحضور بـ المسرحية التي كانت تعرض.

وأوضحت القناة أن الأطفال من ذوي القدرات، قد حضروا بناء على دعوة من الفنان ميدو عادل، وأن هؤلاء الأطفال تعرضوا لـ التنمر.

وقالت:" ميدو طلب من الأطفال تطلع معه على المسرح، وبعد ذلك حدثت المشكلة.

وكشفت إحدى السيدات، أن هناك فتاة من ذوى القدرات الخاصة، شاهدت ميدو عادل، وهو يُضرب بالقلم من لقاء سويدان.

وخلال التقرير ظهرت فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهي تشير بعلامة الضرب بالقلم.