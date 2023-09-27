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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمر السبب.. لقاء سويدان تكشف مفاجأة عن ضربها ميدو عادل أمام الجمهور

لقاء سويدان
لقاء سويدان

عرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان: " صفعة لقاء سويدان على وجه ميدو عادل أمام الجمهور تشعل التواصل".

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نشرة الفن: إعلامي شهير ينتقد ياسمين عز.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

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عندي 49 سنة.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل


وقالت مراسلة القناة إن هذه الأزمة تثير قلقا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج التوك شو.

وكشفت أن هذه الصفعة كانت أثناء عمل مسرحية سيد درويش، وأن الأمر كان بسبب خلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل.


وأوضحت أن لقاء سويدان، قالت إن الخلاف مع ميدو عادل كانت منذ فترة، وإن الصفعة كانت بعد عرض المسرحية.

ولفتت مراسلة القناة، إلى أن الموضوع كان سيصل لـ المشاجرة المتبادلة، ولكن الحضور تدخلوا، وتم فك الشباك.

وأشارت إلى أن الموضوع وصل لـ النيابة الإدارية، وأن هناك اتهامات متبادلة بين الاثنين، فـ لقاء سويدان، تتهم عادل بـ التنمر عليها طوال الوقت.
 

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