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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: إعلامي شهير ينتقد ياسمين عز.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

 

إيرادات السينما.. أولاد حريم كريم يحقق 82 ألف جنيه و"فوي فوي" يتصدر

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز،  “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا  أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين   ، 1,416,096  جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

منة فضالي تكشف تطورات حالة والدتها بعد العملية الجراحية

نشرت الفنانة منة فضالى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات حالة والدتها بعد خضوعها لعملية جراحية نتيجة كسر فى ذراعها. 

 

تفاهة وسذاجة .. إعلامي شهير يشن هجومًا ضاريا على ياسمين عز

أعرب الإعلامي نيشان عن استيائه بسبب غياب الإعلامية ياسمين عز اليوم خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي بدورته الـ 21 اليوم الذى أقيم فى مدينة جميرا في دبي بمشاركة عدد كبير من الصحفين والإعلاميين.

 

عندي 49 سنة.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو تحدثت فيه عن مشكلتها مع زميلها الفنان ميدو عادل. 

 

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نشرة الفن.. إغماء أرملة أشرف مصيلحي في العزاء.. ومفاجأة حول انفصال علا غانم عن زوجها

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

كشفت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، عن رأيها فى واقعة صفع الفنانة سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل بالقلم عقب انتهاء عرض مسرحيتهما “سيد درويش”.

 

مفاجأة.. شريف منير يتراجع ويحذف منشور انفصاله عن زوجته لورا عماد.. تفاصيل

أعلن الفنان شريف منير مساء أمس انفصاله من زوجته لورا عماد من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

 

تفاصيل مشاركة أمير المصري في الفيلم الأمريكي A Haunting In Venice

بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice، والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف ليكون مفاجأة الفيلم. 

A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونغو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.


 

بعد إحراجه لها على الهواء.. هليدا خليفة: أتصدمت من فعل محمد رمضان

حلت الإعلامية اللبنانية هليدا خليفة ضيفة على أحد البرامج الإذاعية فى لبنان ، وكشف عن رد فعلها تجاه مقاطعة محمد رمضان لها خلال حفل الموريكس دور ، ووصف البعض الحدث بالإحراج لها . 

وقالت هليدا خليفة : لم أغضب من محمد رمضان ، ولكن تعرضت الى صدمة ، وهذه الأمور طبيعية وتحدث فى برامج الهواء . 

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