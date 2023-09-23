نشرة الفن| موعيد عرض مسلسل بالطو على DMC .. ونجم جديد من فريق BTS يؤدي الخدمة العسكرية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تعرف على موعد عرض مسلسل بالطو عبر قناة DMC، ونجم فرقة BTS ينضم للخدمة العسكرية.

يبدأ اليوم السبت، عرض حلقات مسلسل بالطو على شاشة DMC وDMC دراما، بعد أشهر من نجاح عرضه إلكترونيا عبر منصة Watch it وتصدره قوائم المشاهدات لفترة طويلة.

أعلن نجم فريق BTS الكوري الجنوبي بدء خدمته العسكرية الإلزامية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصلت إيرادات فيلم A Haunting in Venice إلى حوالي ٤٢ مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي ١٨ مليون دولار بعد طرحه يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا عن تأثير انفصالها عن لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه على حياتها الشخصية والعملية، وعلى أطفالها ساشا وميلان.

حقق الجزء الأول من فيلم الرعب Smile نجاحا كبيرا عند عرضه العام الماضي، وبلغت إيراداته حوالي 217 مليون دولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 106 مليون دولار.