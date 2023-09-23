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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| موعيد عرض مسلسل بالطو على DMC .. ونجم جديد من فريق BTS يؤدي الخدمة العسكرية

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تعرف على موعد عرض مسلسل بالطو عبر قناة DMC، ونجم فرقة BTS ينضم للخدمة العسكرية. 

 

اليوم..عرض مسلسل بالطو على DMC بعد نجاحه على منصة Watch it

يبدأ اليوم السبت، عرض حلقات مسلسل بالطو على شاشة DMC وDMC دراما، بعد أشهر من نجاح عرضه إلكترونيا عبر منصة Watch it وتصدره قوائم المشاهدات لفترة طويلة. 

 

نجم جديد من فريق BTS يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية

أعلن نجم فريق BTS الكوري الجنوبي بدء خدمته العسكرية الإلزامية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

42 مليون دولار إيرادات فيلم A Haunting in Venice عالميا

وصلت إيرادات فيلم A Haunting in  Venice  إلى حوالي ٤٢ مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي ١٨ مليون دولار بعد طرحه يوم ١٥ ديسمبر الجاري. 

 

كنت مخلصة له.. شاكيرا تكشف عن تراجع مهنتها بسبب بيكيه |صور

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا عن تأثير انفصالها عن لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه على حياتها الشخصية والعملية، وعلى أطفالها ساشا وميلان. 

 

بعد نجاح الجزء الأول.. تعرف على موعد طرح فيلم الرعب Smile 2

حقق الجزء الأول من فيلم الرعب Smile نجاحا كبيرا عند عرضه العام الماضي، وبلغت إيراداته حوالي 217 مليون دولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 106 مليون دولار. 

بالطو DMC دراما A Haunting in Venice BTS الأخبار المحلية والعالمية نجم فرقة BTS نشرة الفن

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