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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيكيه يستعد للزواج من حبيبته كلارا بعد خيانة شاكيرا

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

يستعد لاعب كرة القدم الشهيرة جيرارد بيكيه للزواج للمرة الثانية، من حبيبته كلارا التي ارتبط بها بعد إعلان انفصاله عن شاكيرا. 

 

شوهد بيكيه أثناء وصوله إلى ميامي لقضاء عطلة عائلية، وحضور حفل زفاف شقيقه، وفي نفس الوقت الاستعداد للإعلان عن خطوبته من كلارا شيا بحسب ديلي ميل. 

 

وقالت مصادر مقربة من بيكيه الذي يبلغ من العمر 36 عاما، إنه يخطط للزواج في غضون أسابيع، في الوقت الذي تقضي فيه شاكيرا وقتها مع حبيبها الجديد لاعب المورمولا 1 لويس هاميلتون. 

 

ارتبط بيكيه رسميا بحبيبته كلارا شيا "24 عاما"، بعد أثناء عن خيانة شاكيرا معها وهو سبب إنهاء علاقتهما رسميا.

 

يحتفل بيكيه بزفاف شقيقه يوم 24 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يعلن عن خطبته في نفس الحفل، بعدما انفصل عن شاكيرا في الصيف الماضي. 

 

شاكيرا وبيكيه لديهما ابنان ميلان 10 سنوات، وساشا 8 أعوام، ووقع بينهما نزاعا كبيرا على الحضانة انتصرت فيه المغنية الكولومبية وانتقلت برفقة طفليها للإقامة في أمريكا. 

 

كشف عدد من التقارير الصحفية، أن العلاقة بين شاكيرا، ووالدة صديقها السابق جيرارد بيكيه توترت كثيرا مؤخرا، بسبب مفاجأة حول علاقتها بالشابة كلارا شيا. 

 

وأوضح موقع بريطاني شهير، أن شاكيرا صدمت في والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو بعدما كانت تبكي على كتفها من خيانة ابنها، في الوقت الذي كانت تعلم فيه بأنه يخونها وتتستر عليه. 

 

كان بيكيه وفقا لهذه التقارير، يقابل صديقته الجديدة التي تبلغ من العمر 23 عاما في إحدى منازل والديه في إسبانيا، وبينما كانت شاكيرا تبكي على كتف حماتها، كانت متواطئة في إخفاء العلاقة الجديدة. 

 

وحينما علمت شاكيرا بتواطؤ والدة بيكيه في علاقته الجديدة، ثارت غاضبة، وبنت جدارا بين منزلها وبين منزل والديه لتمنع أطفالها عن أجدادهم.

بيكيه شاكيرا كلارا شيا شاكيرا وبيكيه لويس هاميلتون

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