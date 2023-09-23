بعد نجاح الجزء الأول.. تعرف على موعد طرح فيلم الرعب Smile 2

حقق الجزء الأول من فيلم الرعب Smile نجاحا كبيرا عند عرضه العام الماضي، وبلغت إيراداته حوالي 217 مليون دولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 106 مليون دولار.

وتستعد الشركة المنتجة باراماونت لاستغلال هذا النجاح، وطرح الجزء الثاني من فيلم Smile يوم 18 أكتوبر 2024، في موسم احتفالات الهالوين أي بعد حوالي عام من الآن.

قصة فيلم Smile

تدور أحداث فيلم Smile حول شيطان خفي يهاجم مرضى طبيبة نفسية ويتسبب في مقتل مرضاها بشكل صادم ومفاجيء وتبدأ في مطاردة قصته لتعرض حقيقة هذه الأحداث، وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الحاضر المرعب أيضا.

تبدأ وجوه الأشخاص برسم ابتسامة مرعبة قبل اتجاههم لقتل نفسهم أمام الطبيبة بطريقة وحشية بعد سيطرة الشيطان الخفي عليهم، وهو من بطولة سوسي باكون، جيسي تي أوشير، كايتلين ستيسي، كال بين، ومن إخراج وكتابة باركر فين.

وفي مقال نقدي نشره موقع فاريتي، وصف الفيلم بأنه يناقش نظرية ميتافيزيقية حول الابتسامة المرعبة في حين تمكن قوتها في أنها تجذبك إلى التواصل مع الشخص الذي يبتسم لذا يستخدمها الشيطان الخفي في الإيقاع بضحيته.