عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح الجزء الأول.. تعرف على موعد طرح فيلم الرعب Smile 2

فيلم Smile
فيلم Smile

حقق الجزء الأول من فيلم الرعب Smile نجاحا كبيرا عند عرضه العام الماضي، وبلغت إيراداته حوالي 217 مليون دولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 106 مليون دولار. 

 

وتستعد الشركة المنتجة باراماونت لاستغلال هذا النجاح، وطرح الجزء الثاني من فيلم Smile يوم 18 أكتوبر 2024، في موسم احتفالات الهالوين أي بعد حوالي عام من الآن. 

 

قصة فيلم Smile

 

تدور أحداث فيلم Smile حول شيطان خفي يهاجم مرضى طبيبة نفسية ويتسبب في مقتل مرضاها بشكل صادم ومفاجيء وتبدأ في مطاردة قصته لتعرض حقيقة هذه الأحداث، وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الحاضر المرعب أيضا. 

 

تبدأ وجوه الأشخاص برسم ابتسامة مرعبة قبل اتجاههم لقتل نفسهم أمام الطبيبة بطريقة وحشية بعد سيطرة الشيطان الخفي عليهم، وهو من بطولة سوسي باكون، جيسي تي أوشير، كايتلين ستيسي، كال بين، ومن إخراج وكتابة باركر فين. 

 

وفي مقال نقدي نشره موقع فاريتي، وصف الفيلم بأنه يناقش نظرية ميتافيزيقية حول الابتسامة المرعبة في حين تمكن قوتها في أنها تجذبك إلى التواصل مع الشخص الذي يبتسم لذا يستخدمها الشيطان الخفي في الإيقاع بضحيته. 

Smile احتفالات الهالوين البوكس اوفيس فيلم Smile بوكس اوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

موضوعات متعلقة

نجم جديد من فريق BTS يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية

42 مليون دولار إيرادات فيلم A Haunting in Venice عالميا

مش مجنونة ولا مغرورة.. زينة تكشف عن رأيها في أعمالها الفنية| فيديو

إيطاليا ضيف الشرف وتكريم ياسر صادق .. تفاصيل النسخة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

دياب يطرح أحدث أغنياته “هاروني بوس” يوم 27 سبتمبر الجاري

كلب آلي يبحث عن الذهب..طرح The Bionic Dog في مصر| فيديو

فرقة "عرب كارتل" تطرح دويتو الراب الجديد "دخان"

أحمد العوضي عن الإسكندراني: بعمل فيلم يعجب الناس مش للريد كاربت |فيديو

ترشيحاتنا

ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية‎

أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات اليوم السبت

أسقف البحر الأحمر يترأس الاجتماع الدوري لكهنة الايبارشية فى الجونة

محمد السيد عيد: العدو الإسرائيلي ضرب المدنيين في حرب الاستنزاف.. ويكشف استعدادات العبور قبل حرب 6 أكتوبر

سعر هيونداي توسان في السعودية

أسباب خفية وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ