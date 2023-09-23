اليوم..عرض مسلسل بالطو على DMC بعد نجاحه على منصة Watch it

يبدأ اليوم السبت، عرض حلقات مسلسل بالطو على شاشة DMC وDMC دراما، بعد أشهر من نجاح عرضه إلكترونيا عبر منصة Watch it وتصدره قوائم المشاهدات لفترة طويلة.

وأعلن أحمد عاطف مؤلف مسلسل بالطو، انطلاق عرضه على شاشة التلفزيون، والساعة الثامنة مساء عبر DMC، معبرا عن سعادته بهذا الحدث.

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

بطل مسلسل بالطو

قال الفنان عصام عمر، إن منصة "واتش ات" تحمست لوجوده في مسلسل "بالطو"، على الرغم من أنها كانت تجربة مرعبة بالنسبة له، مشيرا إلى أن جميع فريق عمل المسلسل قد أدوا دورهم بحب وإتقان.

وأشار عصام عمر، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي"، إلى أن أفضل المشاهد التي قدمها بمسلسل “بالطو”، كان مشهد “اللي كنت رايح فيه “للشيخ مرزوق في عربية الإسعاف بعد التأكيد على أن العلم ينتصر على الجهل والخرافات ولكن الوضع لم يتغير”.