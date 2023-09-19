23 سبتمبر.. عرض مسلسل بالطو على فضائية DMC

أعلن الفنان الشاب عصام عمر عن عرض مسلسل بالطو على قناة dmc يوم ٢٣ سبتمبر الجارى .

وكتب عصام عمر عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" بالطو ٢٣ سبتمبر على dmc”.

مسلسل بالطو يتصدر نسب المشاهدة



وتمكن مسلسل بالطو، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، حيث احتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي فى قائمة المشاهدة.

واحتل مسلسل بالطو المركز الأول بعد طرح حلقاته ، بعدما كان يحتل مسلسل الاصلي هذة المرتبة خلال الفترة الماضية .

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

أكد الفنان عصام عمر، أن منصة "واتش ات" تحمست لوجودي في مسلسل "بالطو"، على الرغم من انها كانت تجربة مرعبة بالنسبة لي، مشيرا إلى أن جميع فريق عمل المسلسل قد أدوا دورهم بحب وإتقان.

وقال عصام عمر، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي"، أن أفضل المشاهد التي أديتها بمسلسل “بالطو”، مشهد "اللي كنت رايجح فيه “للشيخ مرزوق في عربية الإسعاف بعد التأكيد على أن العلم ينتصر على الجهل والخرافات ولكن الوضع لم يتغير”.

مكنتش عارف أعمل الدور

وتابع الفنان عصام عمر، أن أيضا "المشهد الذي جمعني مع الفنان خالد الصاوي، كنت متوتر في المشهد ده وانا مكنتش عارف أعمل الدور".