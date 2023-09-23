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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم جديد من فريق BTS يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية

BTS
BTS

أعلن نجم فريق BTS الكوري الجنوبي بدء خدمته العسكرية الإلزامية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكد شوجا نجم فريق BTS على أنه سيؤدي خدمته العسكرية وكتب عبر الانترنت:" سأكمل أداء واجب الخدمة الإلزامية بأمانة وأعود".

 

وكتب شوجا في رسالته الأخيرة:" لقد تمكنت من الوصول إلى ما آنا عليه الآن بفضلكم.. وقد حان الوقت لأداء الواجب الوطني".

 

وأضاف "كونوا حذرين من طقس الخريف البارد. حافظوا على صحتكة. أراكم جميعا في العام 2025".


 شوجا و سمه الحقيقي مين يون جي، هو ثالث مغني  في فرقة   BTS الذي يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد جين وجي-هوب.

 

يفرض على جميع الرجال الكوريين الأصحاء الخدمة في الجيش عند بلوغهم سن 28 عاما، وكان الجميع يتوقع استثناء أعضاء الفرقةالغنائية الأنجح في العالم من هذه القاعدة لكن ما تم عكس ذلك.

 

في أكتوبر الماضي، أعلن جميع الأعضاء السبعة للفرقة أنهم يخططون جميعا لأداء الخدمة الإلزامية، مع جين، الأكبر سنا في الفرقة، الذيكان أول عضو يؤدي خدمة التجنيد وتجميد معظم خططهم الجماعية لفترات مقبلة.


 كانت عملية تجنيد أعضاء فرقة BTS الكورية قد تسببت في حالة كبيرة من الجدل، خاصة أن قطار نجاح أشهر فريق شبابي على مستوى العالم سيتوقف، بعدما شاركوا جميعا في إثراء الثقافة الكورية ونشرها على نطاق واسع. 


وأثار الأمر جدلا ونقاشا، حول ضرورة مراجعة نظام التجنيد في كوريا الجنوبية، لتوسيع الإعفاءات لتشمل النجوم البارزين، أو عدم إعطاء هذه المزايا لأي شخص.

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