عندي 49 سنة.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو تحدثت فيه عن مشكلتها مع زميلها الفنان ميدو عادل.

وقالت لقاء سويدان: "أنا مش هرد رغم إني بتهاجم في البرامج لأنهم بيتصلوا بيا وبيقولوا إعملي مداخلة في التليفون وتعالي عشان تردي، هل أنا المفروض أروح برنامج أنا عارفة إن هيبقى في هجوم و لو في مشكلة هتكبر، لو في خلاف بيني وبين زميل مش هطلع أشتم فيه في برنامج دي مش أخلاقي، أنا برفض أطلع في برنامج عارفة إنه هيجرني لخلاف أكبر من اللي موجود فاتشتم معنديش مشكلة ياما في نجوم أكبر مني واتشتموا".

وأضافت: "مش هقول بالظبط إيه اللي حصل، أنا هقوله قدام جهات التحقيق في الموضوع، والموضوع مش من دلوقتي ده من 26 أغسطس، وأنا مقدمة مذكرة مش عشان حاجات حصلت فى حقي بس لكن عشان تجاوزات كتير حصلت، أنا ست متربية في المسرح من وأنا صغيرة واشتغلت مع سعاد حسني وأحمد زكي وأنا عندي 9 سنين، ولكل الناس أنا عندي 49 سنة ومش متضايقة من سني وآه أنا كبيرة الحمد لله بصحتي ومبسوطة إن ربنا مديني صحة وشكل مناسب ليا في السن دا".

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

تصدرت أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل محركات البحث “جوجل”، وذلك بعد تردد أنباء عن وقوع مشادة بينهما أثناء العرض المسرحي على مسرح البالون لمسرحية “سيد درويش”، حيث وصلت إلى قيام لقاء بصفع ميدو عادل على وجهه أمام الحضور.

سميرة محسن تكشف عن رأيها فى الواقعة

وكشفت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، عن رأيها فى واقعة صفع الفنانة سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل بالقلم عقب انتهاء عرض مسرحيتهما “سيد درويش”.

وقالت الفنانة القديرة سميرة محسن فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “ميدو عادل تلميذى، وهو شخص محترم ومجتهد بشكل كبير، وأنا حزينة على ما حدث، فمهما كانت الظروف لا يجوز لشخص أن يصفع آخر بالقلم على وجهه، خاصة أن الفنانين لا بد أن يكونوا مثلا أعلى”.

وأضافت سميرة محسن: “لا يجوز أن يقوم ممثل بصفع زميله بالقلم، فهناك نقابة مسئولة عن حصول الفنان على حقه فى حال قام زميل آخر بتجاوز حدوده”.

وتابعت: “تلك الواقعة لم تحدث فى تاريخ المسرح، فالمسرح وكواليسه لهم قدسية”.