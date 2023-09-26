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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تكشف تطورات حالة والدتها بعد العملية الجراحية

منة فضالى
منة فضالى

نشرت الفنانة منة فضالى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات حالة والدتها بعد خضوعها لعملية جراحية نتيجة كسر فى ذراعها. 

وقالت منة فضالى : ألف حمد وشكر ليك يا رب امي عملت العملية وبجد تسلم ايد دكتور عمر سليمان ودكتور أحمد راجا و دكتور احمد حافظ علي تعبكم مع أمي.. وشكرا لكل الناس اللي جت المستشفي حقيقي المواقف بتبين الناس علي حقيقتهاوالله وشكرا لكل حد سال .. يا رب ما حد يشوف حاجه وحشه في حد من اهله و خصوصه الام لان مليش غيرها. 

منة فضالى

وكشفت النجمة منة فضالي تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لكسر في اليد .

وكتبت منة فضالي عبر حسابها على فيس بوك ؛" امي حتعمل عملية في دراعها دلوقتي كسر و حنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب".

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منة فضالي

نشرت منة فضالي صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تظهر والدتها مصابة فى ذراعها .

وعلقت منة فضالى : عاوزة دكتور عظام ضروري شاطر، أمي وقعت والدكتور بيقول في كسر ومحتاجه عملية وواير وجبس 3 أسابيع، ممكن حد ينصحني بدكتور بسرعة.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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