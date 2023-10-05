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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر سبتمبر

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى كفر الشيخ والوادى الجديد مشروعين للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

وذلك لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث ، وتم خلال المشروعين تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة بنادى النصر بحضور اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالإضافة إلى تنظيم معرض آخر بفندق ضباط القوات المسلحة ببورسعيد.

وقد حظت المعارض بإعجاب الزوار لما تتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية بأيدى ذوى القدرات الخاصة.

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة العسكرية والثانوية الفنية التى تعمل بنظام التأسيس العسكرى والمتفوقين من ذوى الهمم بالإضافة لتكريم قادة تلك المدارس ومديرى المدارس الثانوية العسكرية نظراً لتميزهم خلال العام الدراسى 2022 / 2023 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ، والمشرف العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة 

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المختلفة.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري القوات المسلحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدفاع الشعبى والعسكرى اللواء وليد حامد الحماقى

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