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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخدت تحويشة عمري .. رجل ينهي حياة زوجته بحدائق القبة

جريمة
جريمة

‏لم يجد حارس أمن بشركة وسيلة للتخلص من زوجته سوى قيامه بطعنها ٥ طعنات متفرقة بجسدها بعد رفضها إعطائه أموالاً لإنشاء مشروع خاص له ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق .

‏وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقته بدائرة القسم .

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة وتم العثور على جثة السيدة وبها ٥ طعنات متفرقة وغارقه في دمائها.

وبسؤال نجلها ١٣ عام قرر بوجود خلافات مالية بين والديه لمحاوله والده اجبار والدته علي بيع شقتين ملكها لانشاء مشروع خاص به الا انها رفضت فقام بقتلها .

تم ضبط المتهم وأقر أنه قد سجل باسم المجني عليها جميع ممتلكاته ( تحويشه عمره ) وهي عبارة عن منزل في محافظة بني سويف و٤ شقق بالقاهرة ومليون جنيه وعندما تعثرت مالياً رفضت مساعدتي من خلال بيع شقتين لإنشاء مشروع خاص بي ، فقررت الانتقام منها بقتلها ، تم تحرير محضر بالحادث ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة حدائق القبة حارس أمن قتل سيدة مقتل مقتل سيدة

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