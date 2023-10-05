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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر في ذكرى نصر أكتوبر: مصر ستتمكن من عبور التحديات الاقتصادية

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، إن الاحتفال هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيدة مختلف نظرا لمرور خمسين عاما على النصر العظيم، مشيرا إلى أنها ملحمة أسطورية سجلها التاريخ

وأوضح حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل خطوات مصرية مؤثرة على الساحة الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الإنجازات التي تم عرضها بالأرقام والإحصائيات خلال مؤتمر حكاية وطن.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تسعى بكل قوتها لدفع قطار التنمية في المسار المحدد له منذ سنوات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، الذي بدأ خطة إصلاح ضخمة منذ سنوات ، ولازال يعمل من أجل خلق مناخ استثماري جذاب وواعد لتحسين جودة حياة المصريين.
وتابع حزب المؤتمر أن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة فرصة جيدة لاستدعاء قدرة المصريين على خلق الفرص من رحم الأزمات والاستفادة منها وتحويلها إلى إنجازات يشهد بها العالم.

وأكد حزب المؤتمر أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ستتمكن من عبورها بفضل الإصرار الذي تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أفضل للوطن.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن مصر تمكنت في حرب السادس من أكتوبر من تخطي آلام النكسة والهزيمة التي لحقت بها في 1967، وتحويلها إلى نصر مدوي سجل بحروف من نور في صفحات التاريخ، ونجحت مصر في استعادة كرامتها وكرامة الأمة العربية ككل.

ووجه الربان عمر المختار صميدة، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 50 لنصر أكتوير المجيدة.

كما وجه التحية لكل من ضحوا بأرواحهم وكل من شارك في تحقيق هذا الانتصار العظيم للحفاظ على شرف هذا الوطن وعزته.

حزب المؤتمر عمر صميدة نصر اكتوبر

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