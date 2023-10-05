مقتل ثمانية من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في غارات جوية تركية بطائرات مسيرة ، اليوم الخميس، على منطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا، وذلك في أعقاب تهديدات أنقرة ضد المنشآت العسكرية الكردية في سوريا والعراق.

وقال المصدر الأمني ​​لوكالة رويترز الإخبارية إن اثنين قتلا في ضربة على سيارة قرب منشأة عسكرية وقتل ستة آخرون في ضربة لاحقة على موقع عسكري قرب بلدة عامودا.

وقالت تركيا، اليوم الأربعاء، إن جميع منشآت المسلحين الأكراد في سوريا والعراق هي أهداف مشروعة بعد أن خلصت إلى أن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام المباني الحكومية في أنقرة نهاية الأسبوع الماضي جاءا من سوريا.

ونفت القوات السورية، القوة المدعومة من الولايات المتحدة والتي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية والتي قادت حملة استمرت سنوات ضد تنظيم داعش الإرهابي، أن يكون المهاجمون قد مروا عبر الأراضي التي تسيطر عليها.

وشنت أنقرة بشكل متكرر ضربات جوية في شمال العراق ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المحظورة، والتي تصنفها تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

كما نفذت عدة عمليات توغل عبر الحدود داخل سوريا استهدفت وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني.