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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار بـ 9 محافظات.. الأرصاد تحسم الجدل حول دخول العاصفة إلياس مصر|تفاصيل

العاصفة إلياس
العاصفة إلياس

حسمت الأرصاد الجوية الجدل، حول ما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن دخول العاصفة إلياس مصر، في واحدة من العواصف المثيرة والقوية للغاية، والتي ظهرت بشكل قوي ومثير في العديد من المناطق المختلفة، وسط حالة من الترقب حول هذه العاصفة. 

وتأتي عاصفة إلياس تمر بمنطقة الشرق الأوسط، بعد إعصار دانيال والذي كان هو حديث العالم العربي كله، خاصة بعد ما قدمه في ليبيا من كوارث طبيعية وإغراق لمدينة درنة بشكل شبه كامل، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء حول الظواهر الجوية: 

أمطار بـ 9 محافظات 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن أن مصر تشهد في الساعات الحالية أمطار بشكل واضح على عدد من المحافظات المختلفة خاصة على المحافظات الشمالية والغربية، خاصة في ضوء تأثر البلاد بمنخفض جوي أدى إلى سقوط الأمطار وانخفاض واضح في درجات الحرارة في الوقت الحالي. 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية أن المحافظات التي تشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة ورعدية هي المحافظات: "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، والأمطار ستصل لـ القاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة".

حقيقة دخول العاصفة إلياس مصر 

سقوط أمطار في مناطق متفرقة ومتفاوتة الشدة، جعلت البعض يتحدث عن إمكانية يكون السبب في ذلك هي العاصفة إلياس، والتي ظهرت بقوة في اليونان خلال الأيام الماضية، وأدت إلى سقوط عدة مدن، وسط ترقب كبير حول إمكانية مرورها من مصر مثلما حدث مع الإعصار دانيال. 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة ما يتردد حول دخول العاصفة إلياس إلى مصر، قائلة إن العاصفة إلياس كانت في اليونان، وظهرت من خلال صورة أمطار غزيرة ولم تؤثر على ليبيا، وتأثيرها انتهى بشكل كامل، والعاصفة انتهت ولن تتواجد في مصر. 

وأوضحت الهيئة خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد على مدار هذا الأسبوع شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة من محافظة إلى أخري، مشيرة إلى أنه بالأمس كان هناك أمطار ما بين متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية الغربية تحديدا فى مطروح.

سيول وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

ووجهة هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا لـ المواطنين، بشأن الحالة الجوية في مطروح والإسكندرية، بسبب الأمطار الرعدية، وأن الأمطار فوق الخفيفة، وطالبت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء، ولوحات الإعلانات.

وأوضحت أن المواطنين عليهم متابعة النشرة الجوية بشكل مستمر، بسبب التغير الدائم في الخرائط الجوية.
وعرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الطرق تحولت لأنهار.. رعد وبرق وأمطار شديدة تضرب منطقة سيدي حنيش شرق مطروح".

وجاء في التقرير أن هناك سيولا وأمطارا غزيرة تضرب مطروح، وظهر في الفيديو تجمعات مائية كبيرة في الشوارع.

العاصفة إلياس الأرصاد الشرق الاوسط إعصار دانيال الظواهر الجوية الأرصاد الجوية

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