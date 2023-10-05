عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدعو إلى مقاربات جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي

النائب فؤاد سبوتة
النائب فؤاد سبوتة عضو البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي، ضرورة تبني مقاربات جديدة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة بعد التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، محذرا من مخاطر تنامي ظاهرة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية، والتي سجلت خلال النصف الأول من عام 2023 ما يصل إلى 1814 هجمة إرهابية، أفضت إلى سقوط ما يزيد عن 4500 فرداً، متسببة في تنامي موجات النزوح والهجرة، ومفاقمة من المشكلات العديدة التي تعاني منها المنطقة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب فؤاد سبوتة عضو البرلمان العربي، ممثلا عن البرلمان العربي خلال  الاجتماع التنسيقي الرابع للمنظمات لمكافحة الإرهاب، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بفيينا، مستعرضاً جهود البرلمان العربي في هذا الصدد من خلال برامج عمله المختلفة، والتي تستهدف زيادة وعي البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد "سبوتة"  أن الحرب على الإرهاب لا تقتصر على الجهود الحكومية فقط، وإنما هي مسؤولية تشاركية يقع جزء كبير منها على عاتق البرلمانيين لما لهم من دور محوري في هذا الشأن، مشدداً على أن البنية التشريعية القوية والمتماسكة تمثل حائط الصد الأول في محاربة الإرهاب، وتمثل الإطار العام المنظم لكافة الجهود الأخرى في الحرب على هذه الظاهرة البغيضة، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتشريعات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف، وسد الثغرات القائمة في التشريعات ذات الصلة على المستويين الوطني والإقليمي والتعاون متعدد الأطراف، لا سيما وأن طبيعة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، تجعل أية دولة بمفردها، مهما كانت إمكاناتها المادية والفكرية، عاجزة عن أن تواجه هذا الخطر بمفردها.

وفي سياق المناقشات التي تمت في المؤتمر وتطرقت للتجارب الدولية في مكافحة الإرهاب، تناول النائب فؤاد سبوتة ملامح التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والنجاحات العديدة التي حققتها في هذا المجال، كما تناول ظاهرة الهجرة غير المشروعة ودورها في تنامي مخاطر الإرهاب، لاسيما وأنها تساعد في انتقال العناصر الإرهابية من منطقة إلى أخرى، مثلما يحدث بالنسبة لانتقال عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية من منطقة الساحل الأفريقي إلى أوروبا ومناطق أخرى، مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز المناطق الحدودية للحد من مخاطر هذه الظاهرة.

البرلمان العربي البنية التشريعية التطورات السياسية الجهود الحكومية الساحل الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

ترشيحاتنا

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

سوريا.. أول رد من الجيش السوري بعد استهداف الكلية الحربية

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

سوريا .. حقيقة وجود وزير الدفاع أثناء تفجيرات الكلية الحربية

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ