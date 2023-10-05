البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بيانا علقت على فوز المغرب باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وهنأت دولة الإمارات، المغرب بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع كل من إسبانيا والبرتغال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيانها أن المملكة المغربية قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات على ثقة بأن المملكة مع إسبانيا والبرتغال ستقدم للعالم حدثا مبهرا، مهنئة المغرب ملكا وحكومة وشعبا بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويا.