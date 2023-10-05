غضب الأرمن.. إسرائيل ساعدت بأسلحة على استعادة ناغورنو كاراباخ

يقول مسؤولون وخبراء إن إسرائيل ساعدت بهدوء في تأجيج حملة أذربيجان لاستعادة ناجورنو كاراباخ، وزودت أذربيجان بأسلحة قوية قبل هجومها الخاطف الشهر الماضي الذي أعاد الجيب العرقي الأرمني إلى سيطرتها.

ووفقا لما نشرته الأسوشيد برس، قبل أسابيع فقط من شن أذربيجان هجومها الذي استمر 24 ساعة في 19 سبتمبر، حلقت طائرات الشحن العسكرية الأذربيجانية مراراً وتكراراً بين قاعدة جوية في جنوب إسرائيل ومطار بالقرب من ناغورنو كاراباخ، وفقاً لبيانات تتبع الرحلات الجوية والدبلوماسيين الأرمن، حتى في الوقت الذي كانت فيه الحكومات الغربية تحث على محادثات السلام.

أزعجت الرحلات الجوية المسؤولين الأرمن في يريفان، الذين يشعرون بالقلق منذ فترة طويلة بشأن التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وأذربيجان، وسلطت الضوء على المصالح الوطنية لإسرائيل في المنطقة المضطربة جنوب جبال القوقاز.

قال أرمان أكوبيان، سفير أرمينيا لدى إسرائيل، لوكالة أسوشيتد برس: “بالنسبة لنا، فإن إطلاق الأسلحة الإسرائيلية على شعبنا هو مصدر قلق كبير”. وفي موجة من التبادلات الدبلوماسية، قال أكوبيان إنه أعرب عن قلقه للسياسيين والمشرعين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بشأن شحنات الأسلحة الإسرائيلية.

قال لوكالة أسوشييتد برس: “لا أفهم لماذا لا ينبغي لإسرائيل أن تكون في وضع يمكنها من التعبير على الأقل عن بعض القلق بشأن مصير الأشخاص الذين يطردون من وطنهم".

الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان في سبتمبر باستخدام المدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ والطائرات بدون طيار - التي قدمتها إسرائيل وتركيا إلى حد كبير، وفقًا للخبراء - أجبر السلطات الانفصالية الأرمنية على إلقاء أسلحتها والجلوس لإجراء محادثات حول مستقبل المنطقة الانفصالية.

أدى الهجوم الأذربيجاني إلى مقتل أكثر من 200 أرمني في الجيب، غالبيتهم العظمى من المقاتلين، ونحو 200 جندي أذربيجاني، بحسب المسؤولين.

هناك تداعيات تتجاوز الجيب المضطرب الذي تبلغ مساحته 4400 كيلومتر مربع. ودفع القتال أكثر من 100 ألف شخص - أكثر من 80٪ من سكان الجيب من أصل أرمني - إلى الفرار في الأسبوعين الماضيين. وتعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن.

ووصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان النزوح بأنه “عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي”. ورفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة هذا الاتهام، قائلة إن المغادرة "قرار شخصي وفردي ولا علاقة لها بالترحيل القسري".

ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان التعليق على استخدام الأسلحة الإسرائيلية في ناغورنو كاراباخ أو على مخاوف أرمينيا بشأن شراكتها العسكرية مع أذربيجان. وفي يوليو، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باكو، عاصمة أذربيجان، حيث أشاد بالتعاون العسكري بين البلدين و"الحرب المشتركة ضد الإرهاب".

لإسرائيل حصة كبيرة في أذربيجان، التي تعد مصدرًا مهمًا للنفط وحليفًا قويًا ضد عدو إسرائيل اللدود إيران. كما أنها عميل مربح للأسلحة المتطورة.

وقال أركادي ميل مان، سفير إسرائيل السابق لدى أذربيجان والباحث الكبير الحالي في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: “ليس هناك شك في موقفنا الداعم للدفاع عن أذربيجان”. لدينا شراكة استراتيجية لاحتواء إيران".

لطالما كانت أذربيجان متشككة في إيران، جارتها المسلمة الشيعية على بحر قزوين، وشعرت بالغضب من دعمها لأرمينيا، وهي دولة مسيحية. واتهمت إيران أذربيجان باستضافة قاعدة لعمليات استخباراتية إسرائيلية ضدها – وهو ادعاء تنفيه أذربيجان وإسرائيل.

يقدر الخبراء أن إسرائيل زودت أذربيجان بما يقرب من 70% من ترسانتها بين عامي 2016 و2020، مما أعطى أذربيجان ميزة أمام أرمينيا وعزز صناعة الدفاع الكبيرة في إسرائيل.

قال بيتر ويزمان، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع مبيعات الأسلحة: “لقد لعبت الأسلحة الإسرائيلية دورًا مهمًا للغاية في السماح للجيش الأذربيجاني بالوصول إلى أهدافه".

وقال ويزمان إن الصواريخ الإسرائيلية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار المتفجرة المعروفة باسم الذخائر المتسكعة عوضت القوة الجوية الأذربيجانية الصغيرة، حتى أنها ضربت في بعض الأحيان عمق أرمينيا نفسها. وأضاف أن صواريخ أرض-جو الإسرائيلية من طراز باراك-8 قامت بحماية المجال الجوي الأذربيجاني وإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة.

لكن أذربيجان أبدت إعجابها بنجاح الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في اختراق الدفاعات الأرمينية وترجيح كفة الميزان في الحرب الدموية التي استمرت ستة أسابيع في عام 2020.

ووصف وزير دفاعها في عام 2016 الطائرة القتالية بدون طيار التي صنعتها مجموعة الطيران الإسرائيلية بأنها "كابوس للجيش الأرميني"، الذي دعم الانفصاليين في المنطقة خلال صراع أذربيجان مع ناغورنو كاراباخ في ذلك العام.

نشرت إسرائيل طائرات بدون طيار انتحارية مماثلة خلال غارات الجيش القاتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

حددت وكالة أسوشييتد برس ما لا يقل عن ست رحلات جوية تديرها شركة طيران سيلك واي الأذربيجانية، وهبطت في مطار عوفدا بين 1 و17 سبتمبر من باكو، وفقًا لموقع تتبع الطيران FlightRadar24.com. وشنت أذربيجان هجومها بعد يومين.

وفي مارس، قال تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" إنه أحصى 92 رحلة شحن عسكرية أذربيجانية إلى مطار عوفدا في الفترة من 2016 إلى 2020. ووجدت أن الارتفاع المفاجئ في الرحلات الجوية تزامن مع تصاعد القتال في ناجورنو كاراباخ.