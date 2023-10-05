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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يضيف لمكانة العرب عالمياً.. أبو الغيط يهنئ المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المغرب لاختيارها ضمن الدول المنظمة لبطولة كأس العالم 2023

وكتب أبو الغيط في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع X "أهنئ المغرب على اختياره، مع اسبانيا و البرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2030.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية:  “الاختيار يسعد كل عربي ويضيف لمكانة العرب عالمياً، بعد نجاح قطر المشهود في استضافة المونديال الماضي” موجها التحية للمغرب قيادة وشعباً.

وكان قد أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، فوز بلاده بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونشر الديوان الملكي المغربي بيانًا عن الملك محمد السادس، قال خلاله، "اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان، أن “القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

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