عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فوقوا وافهموا كويس.. رد قوي من مصطفى بكري على بيان البرلمان الأوروبي

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بيان الإتحاد الأوربي يعد تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أن الأتحاد الأوروبي ذكر أن مصر عليها دعم سيادة القانون وحرية التعبير والافراج عن عشرات الألاف من السجناء.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإتحاد الأوروبي، طالب مصر بالتوقف عن مضايقات المعارضة خاصة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، إضافة إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم واسقاط كل التهم الموجهة له".

 

محدش يقدر يتدخل في قضائها

 وقدم مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، سؤالا للبرلمان الأوروبي قائلا “هل هذه شروط مفروضة على مصر وهتقوموا بالحرب على مصر؟.. فوقوا واعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين فمصر هي أكبر دولة في المنطقة ومحدش يقدر يتدخل في قضائها، ولن ترضخ".

 

مصطفى بكري الاتحاد الاوربى الشئون الداخلية المصرية سيادة القانون حرية التعبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يوافق على بقاء قوات حفظ السلام في الصومال.. بشرط

أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن حادث الكلية الحربية السورية

مصطفى بكري لـ الطنطاوي : ما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن

الري: سد إسماعيل بمطروح حجز 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسألكم الدعاء.. منشور جديد على صفحة هاني الناظر بعد الإعلان عن مرضه

طبيب الروشتة المجانية يحتاج الدعاء .. القصة الكاملة لـ مرض هاني الناظر

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ