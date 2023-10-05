فوقوا وافهموا كويس.. رد قوي من مصطفى بكري على بيان البرلمان الأوروبي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بيان الإتحاد الأوربي يعد تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أن الأتحاد الأوروبي ذكر أن مصر عليها دعم سيادة القانون وحرية التعبير والافراج عن عشرات الألاف من السجناء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإتحاد الأوروبي، طالب مصر بالتوقف عن مضايقات المعارضة خاصة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، إضافة إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم واسقاط كل التهم الموجهة له".

محدش يقدر يتدخل في قضائها

وقدم مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، سؤالا للبرلمان الأوروبي قائلا “هل هذه شروط مفروضة على مصر وهتقوموا بالحرب على مصر؟.. فوقوا واعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين فمصر هي أكبر دولة في المنطقة ومحدش يقدر يتدخل في قضائها، ولن ترضخ".