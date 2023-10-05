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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يتعادل مع بلدية المحلة 3-3 في الدوري المصري

زد
زد

تعادل فريق بلدية المحلة أمام منافسه زد بنتيجة ثلاث أهداف لمثلهم في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وتقدم بلدية المحلة عن طريق فيبو أكيم في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل فريق زد بهد لـ زيكو في الدقيقة 16 وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني لزد في الدقيقة 24 وتعادل فريق بلدية المحلة في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وسجل شادي حسين هدف زد الثالث في الدقيقة 44 من عمر المباراة ونجح فريق بلدية المحلة في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد فريق زد للنقطة 7 محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري مرقتا فيما جاء فريق بلدية المحلة في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

 

تشكيل زد 


حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر زيلو - عبد الله مجدي – محمود صابر - مصطفى سعد.

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى "زيكو".

تشكيل بلدية المحلة 

حراسة المرمى : محمود ماهر.

خط الدفاع : أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام مرزوق - عبدالرحمن سمان.

خط الهجوم : حسام أشرف.

بلدية المحلة

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