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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة..6 أسرار بينها قضاء الحاجة وفك السحر

معجزات سورة آل عمران
معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة

يتساءل الكثيرون عن معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة، وهل تقضي الحاجات وتفك الكروب وتحصن من الأعمال، وما هي حقيقة أنها تجعل الحق تبارك وتعالى وملائكته يصلون على قارئها؟ 

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على ما ورد في شأن معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة، وأسرارها. 

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معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة

لسورة آل عمران مكانة عظيم بين سائر آيات الوحي القرآني والسور الطوال فعن النواس بن سمعان: قال سمعت النبي يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وروى الدارمي في «مسنده» : أن عثمان بن عفان قال: «من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة».

وسماها عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في حديثه في «الصحيح»، قال: «بت في بيت رسول الله فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران".

وتسمى سورة آل عمران بالكنز والأمان وسورة الاستغفار، فأصح ما ورد في هذه السورة عن النبي- صلى الله الله عليه وسلم - قوله: "اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران".

ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل آل عمران، عن أبي أمامة الباهلي‏ قال:‏ ‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول: “‏اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه”، “اقرأوا الزهراوين ‏البقرة ‏‏وسورة ‏‏آل ‏‏عمران ‏‏فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ‏ ‏فرقان ‏من ‏‏طير صواف ‏‏تحاجان عن أصحابهما”، "اقرأوا سورة ‏البقرة‏ ‏فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها ‏‏البطلة" "رواه مسلم".

وقد سميت سورة ‏آل ‏عمران بهذا الاسم ‏لورود ‏ذكر ‏قصة ‏تلك ‏الأسرة ‏الفاضلة ‏‏"‏آل ‏عمران‏‏" ‏والد ‏مريم ‏آم ‏عيسى ‏وما ‏تجلى ‏فيها ‏من ‏مظاهر ‏القدرة ‏الإلهية ‏بولادة ‏مريم ‏البتول ‏وابنها ‏عيسى ‏عليهما ‏السلام.

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معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة

وسورة آل عمران هي السورة الثالثة ترتيبًا في القرآن وعدد آياتها 200 آية، وفى سورة آل عمران الكثير من الأحكام والأشياء التي تعطي الإنسان مزيدا من الثقة بدين الله وبكتابه ومزيدا من طمأنينة القلب فيما يقوله الله - سبحانه وتعالى - وفيها يتكلم الله عن كثير من القضايا التي يقع فيها كثير من الناس أصحاب الشكوك النفسية والمعنوية والشكوك في الدين.

كما أن سورة آل عمران تسمى سورة الأمان، كما قال الإمام القرطبي (رحمه الله) وتبعه في ذلك خلق كثير من المفسرين على أن هذه السورة تسمى سورة الأمان، وإن كثيرا من المفسرين غير الإمام القرطبي قالوا إن سورة آل عمران كنز من الكنوز، فلو قام الإنسان بسورة آل عمران في ليلة واحدة كتب من القانتين، ولو قرأها الإنسان قراءة في ليلة عُد له ذلك قيام ليلة كاملة.

ونزلت سورة آل عمران ﴿الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: 1-2] كلها في المدينة المنورة، وسميت آل عمران والبقرة بالزهراوين؛ لأنهما النيرتان الهاديتان قارئهما للحق بما فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة، أو لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم.

روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم}، والتي في آل عمران: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}»، وفي سبب نزول بداية السورة ثبت في رواية ابن إسحاق وابن جرير وأبي حاتم وغيرهم أن سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن.

ووفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل نجران متدينين بالنصرانية، وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح، وفيهم رهبان مشاهير، وقد أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم. روى ابن أبي حاتم: عن الربيع بن أنس قال: إنّ النصارى أتَوا رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فخاصموه في عيسى ابن مريم، وقالوا له: مَن أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان، فقال لهم النبي – صلى الله عليه وسلم -: «ألستم تعلمون أنّه لا يكون ولدٌ إلا وهو يُشْبِه أباه؟». قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أنّ ربنا حَيٌّ لا يموت، وأنّ عيسى يأتي عليه الفناء؟». قالوا: بلى.

قال: «ألستم تعلمون أنّ ربَّنا قَيِّمٌ على كل شيء يَكْلَؤُه ويحفظه ويرزقه؟». قالوا: بلى. قال: «فهل يملك عيسى مِن ذلك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «أفلستم تعلمون أنّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا إلا ما علم؟». قالوا: لا. قال: «فإنّ ربَّنا صَوَّرَ عيسى في الرَّحِم كيف شاء. ألستم تعلمون أنّ ربَّنا لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب، ولا يحدث الحدث؟». قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أنّ عيسى حَمَلَتْهُ أمُّه كما تحمل المرأةُ، ثُمَّ وضَعَتْه كما تَضَعُ المرأةُ ولدَها، ثُمَّ غُذِّي كما تُغَذِّي المرأةُ الصبيَّ، ثُمَّ كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟». قالوا: بلى. قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟». فعرفوا، ثم أبَوْا إلا جُحودًا؛ فأنزل الله: {الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم}.

معجزات سورة آل عمران

1- روى أبى كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال” من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم”.

2- سورة أل عمران تظل قارئها يوم العرض الأعظم وقد ورد ذلك في السنة حين قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آلة وسلم {تعلموا سورة البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما الزهراوان، وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من طير صوان}.

3- يعد لقراءة سورة آل عمران يوم الجمعة كل أسبوع فضل عظيم على قارئها، حيث يصلي كل من الله تعالى عز وجل، وملائكته على الشخص الذي يقرأها حتى غروب الشمس وقد ورد صحة ذلك في السنة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته، حتى تحجب الشمس “.

4- تساعد هذه السورة مع سورة البقرة في إبطال مفعول السحر، وعند المواظبة على قراءتها أو سماعها يبعد عن الشخص كل أنواع السحر والسحرة.

5- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى الدرامي (3396) عنه رضي الله عنه أنه قال: (من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة) من يقرأ أخرها كأنه أقام الليل.

6- تساعد في قضاء الحوائج فعن الإنام على رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليكن في طلبها يوم الخميس فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، وليقرأ إذا خرج من منزله آخر آل عمران، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وأم الكتاب فإن فيهن قضاء حوائج الدنيا والآخرة “.‏

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