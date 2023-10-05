برلمانى: نرفض الاستقواء بالخارج وسنتصدى للمشككين بالحقائق

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها البلاد تشهد و تتمتع بمناخ ديمقراطي وفكري متنوع وظهر ذلك واضحا من خلال عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية فهناك تنوع فكري ورؤى واضحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، رافضا اي محاولة للتدخل من الخارج في الشأن الداخلي المصري.

واكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الخميس ان المصريين يعشقون تراب بلادهم ولا يحبذ اي تدخل او استقواء من بعض الأفراد القليلة داخل المجتمع وخارجها بالخارج، مشددا على أن أي استقواء من القلة مرفوض تماما ولن نقبله وسنتصدى بنشر الحقائق لهذا الهجوم غير المبرر.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلي أن ما تشهده البلاد من تنوع واختلاف ايديولوجيات المرشحين المحتملين يؤكد وحدة الصف وايضا يؤكد التنوع والاختلاف وان هناك معارضة حقيقية .

وأفاد الجبلاوي أن مصر بها مؤسسة قضائية عريقة ستشرف علي الانتخابات الرئاسية مما يؤكد نزاهة الانتخابات وصدقها ، قائلا: محاولة البعض سواء كانوا داخل مصر او خارجها بتشويه الصورة يؤكد قلة حيلتهم وخيانتهم لبلدهم .