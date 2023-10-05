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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال الأسبوع.. تراجع مؤشرات البورصة وشطب أسهم عز الدخيلة للصلب

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 187.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.213 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.647 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 4.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعًا على 19.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، شطبًا اختياريًا من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

يأتي ذلك بعد شراء الشركة عدد 6.95 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع اسهمهم تمثل نسبة 35,626% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه تنفيذا للفقرة (2) من المادة (55) من قواعد القيد والشطب.

وحددت اللجنة، حذف بيانات شركة العز الدخيلة للصلب، من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير المقيدة (خارج المقصورة) اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

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