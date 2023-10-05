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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونسكو: العالم يحتاج إلى 44 مليون معلم إضافي من أجل تعليم جيد

صدى البلد

أظهر تحليل أجرته وكالة اليونسكو أن  العالم يحتاج إلى 44 مليون معلم إضافي إذا أردنا توفير التعليم لكل طفل، وقالت وكالة التعليم والثقافة إن 9% من معلمي المدارس الابتدائية تركوا المهنة في عام 2022، أي ما يقرب من ضعف المعدل البالغ 4.6% في عام 2015.

ووفقا لأرقام جديدة صادرة عن اليونسكو فإن أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى تمثل ثلث العجز، ولكن أوروبا وأمريكا الشمالية تفتقران أيضاً.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: “يلعب المعلمون دورًا حيويًا في مجتمعاتنا، لكن هذه المهنة تواجه أزمة كبيرة. وبعض مناطق العالم تفتقر إلى المعلمين. وتواجه مناطق أخرى معدلاً مرتفعاً جداً للتسرب خلال السنوات القليلة الأولى من العمل. وفي كلتا الحالتين، الجواب هو نفسه: يجب علينا تقييم المعلمين وتدريبهم ودعمهم بشكل أفضل."

وأظهر تحليل اليونسكو أن النقص في عدد المعلمين قد انخفض من 69 مليونا في عام 2016، معظمهم في جنوب آسيا، حيث انخفض النقص إلى النصف تقريبا ليصل إلى 7.8 مليون، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تمثل ثلث النقص العالمي في عدد المعلمين، لم يتم تقليص النقص إلا بمقدار مليوني معلم خلال الفترة نفسها. وتحتاج المنطقة إلى 15 مليون معلم لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم الابتدائي والثانوي للجميع بحلول عام 2030.

وقال التقرير إن هناك مشاكل على مستوى العالم، بما في ذلك في الدول الغنية، حيث يضطر المعلمون إلى التعامل مع مستويات عالية من التوتر، ونقص الإمدادات، وضعف القيادة، وانخفاض الرواتب.

وفي أوروبا وأمريكا الشمالية، كان التقاعد و"عدم الاهتمام بدخول هذه المهنة" يعني أن 4.8 مليون معلم لا تزال هناك حاجة إليها "لتأمين التعليم الابتدائي والثانوي الجيد".

وفي أجزاء من أفريقيا، زاد انعدام الأمن من إغلاق المدارس، حيث أغلقت أكثر من 13 ألف مدرسة في أجزاء من وسط وغرب أفريقيا على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقالت اليونيسف إن ربع مدارس بوركينا فاسو كانت مغلقة عندما بدأ العام الدراسي هذا الأسبوع، حيث منع القتال في البلاد مليون طفل و31 ألف معلم من العودة إلى المدارس.

معلم العالم اليونسكو إفريقيا اوروبا

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