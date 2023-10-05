رئيس أركان القوات الجوية الأسبق : التدرب 1000 يوم حسم حرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب متقاعد حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية سابقا، أن العدو الاسرائيلى كان متفوقا كما ونوعا بمراحل.

وأوضح حسن راشد خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، تقديم أحمد فايق، قائلا:" خلال الحرب كان بحارب بطائرة ميج 17 انتاج الخمسينيات، واسرائيل كانت بتعتمد على طائرات الميراج والفانتوم المصنعة خلال فترة السبعينيات".

1000 يوم



وأكد رئيس أركان القوات الجوية سابقا، قائلا:" أن القوات المسلحة المصرية تدربت لمدة 1000 يوم من بداية حرب الاستنزاف حسمت الحرب لصالح الدولة المصرية".

وأوضح أن المهندسين المصريين قاموا بتطوير طائرة الـ ميج 17، حيث أنها كانت لا تحمل القنابل والمصريين اتاحوا بها هذه الميزة خلال حرب أكتوبر".