سناء منصور: قلبي اتهز عندما سمعت بحرب أكتوبر

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها كانت تعمل وقت حرب أكتوبر في إذاعة "مونت كارلو" وكانت إذاعة صغيرة في ذلك التوقيت، وكان بثها لمدة 4 ساعات فقط، إلا أن وقت حرب أكتوبر وتحديدًا في السادس من أكتوبر امتد عمل الإذاعة لـ 17 ساعة متواصلة، موضحة أنها كانت متواجدة في فرنسا 4 سنوات قبل حرب أكتوبر.

سناء منصور تتحدث عن حرب أكتوبر

وأضافت سناء منصور، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في تغطية خاصة من فضائية "سي بي سي" بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد: "كان إحساس صعب في الغربة أنك متكتف كمصري بسبب هزيمة 1967، والغرب يحترم القوة، ويحترم المنتصر.

وتابعت سناء منصور، أن يوم السادس من أكتوبر كانت تمر بشكل طبيعي داخل إذاعة "مونت كارلو" وكانت الإذاعة جزء من راديو فرنسي، "فجأة لقيت رئيس التحرير في الراديو بيقولي بشويش وبراحة يا جماعة، ومكنتش فاهمة إيه اللي حصل، وفاكرة أن اليوم عادي".

وواصلت: "لما قالي أن فيه حرب حسيت قلبي اتهز، واتقالي الجيش المصري دخل أراضي سيناء، كنت حاسة بغربة كبيرة، وفجأة حسينا بانتصار الجيش المصري، إحساس مش طبيعي بالفرحة".

ولفتت إلى أنه كان هناك إضراب للصحفيين في باريس في يوم السادس من أكتوبر، ولا يعلم أحد أي شيء عن الحرب من الصحافة، وبالتالي تحولت الإذاعة بشكل مفاجئ.