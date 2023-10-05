حماة الوطن: نرفض بيان البرلمان الأوروبى بشأن مصر

أبدي الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، رفض الحزب بيان البرلمان الأوروبى بشأن الاوضاع فى مصر .



وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن بيان البرلمان الأوروبى لا يمت للآداب البرلمانية بصلة، فمصر دولة ذات سيادة.

مرفوض كل الرفض

وأضاف المتحدث بأسم حزب حماة الوطن: مرفوض كل الرفض التدخل فى السيادة المصرية، أو توجيه الإملاءات السياسية.

وأوضح المتحدث باسم حزب حماة الوطن،أن الدولة المصرية تسير وفق استراتيجية لحقوق الانسان وليس من حق أى جهة إملاء ما يجب أن تفعله مصر.