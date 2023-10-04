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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الحزب فى بيان صحفى له : هذه الذكرى التي ستظل خالدة في أذهان كل المصريين، والتي أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم، وبدأت مصر في طريقها نحو بناء الدولة الجديدة.

وأضاف: ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تعيش مصر مرحلة فاصلة في عمر الوطن، حيث تشهد الفترة المقبلة إجراء أحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهي الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التفاصيل الكاملة لها، وسط أجواء ديمقراطية وحالة من الزخم الشعبي.

وأكد حزب حماة الوطن أن حرب أكتوبر لم تكن معركة عسكرية انتصر فيها الجيش المصري وحرر الوطن من الاحتلال، وإنما كانت ملحمة وطنية شهدت تضافر كافة القوى على هدف واحد وهو بناء مصر ونهضتها، والانطلاق في بناء دولة استطاعت الصمود في مواجهة كافة التحديات خلال الفترة الماضية.

وتابع: "وبعد مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، تشهد مصر مرحلة جديدة من التنمية والبناء والانطلاق بخطى ثابتة للوصول إلى الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق إنجازات لم يسبق لها مثيل منذ توليه مقاليد الحكم.

وفي هذه المناسبة الخالدة، جدد حزب حماة الوطن، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، استجابة للشعب المصري الذي تسابق لتحرير توكيلات تأييده في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن إصرار نواب الشعب على التوقيع على نماذج تزكية ترشحه.

واختتم: حماة الوطن، وهو من أوائل الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد استمرار الدعم والمساندة لاستكمال نهضة مصر الحقيقية، وبناء الدولة التي يحلم بها كل مصري.

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حزب حماة الوطن السيسي القوات المسلحة الباسلة الشعب المصري انتصارات أكتوبر المجيدة

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