مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البرلمان الأوروبي، طالب مصر بالتوقف عن مضايقات المعارضة خاصة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط كل التهم الموجهة له".

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، سؤالا للبرلمان الأوروبي قائلا “هل هذه شروط مفروضة على مصر وهتقوموا بالحرب على مصر؟.. فوقوا واعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين فمصر هي أكبر دولة في المنطقة ومحدش يقدر يتدخل في قضائها، ولن ترضخ".

عشرات الآلاف من السجناء

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي، ذكر أن مصر عليها دعم سيادة القانون وحرية التعبير والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء.