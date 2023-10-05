عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسلحة النووية الروسية ستغطي العالم.. "الشامان" الأعلى في موسكو يثير الذعر

حرب نووية
حرب نووية

توقع الشامان الأعلى في روسيا، كارا أول دوبشون أوو، أنه لن تكون هناك حرب نووية، لكنه حذر من أن الغرب يجب أن “يعود إلى رشده” ويدرك أنه غير قادر على هزيمة موسكو.

خلال زيارة إلى العاصمة الروسية اليوم الخميس، قال رئيس منظمة كيزيل “أديج-إيرين” (روح الدب) الشامانية إنه إذا لجأت دولة أجنبية إلى استخدام الأسلحة النووية، فإن “الأسلحة النووية الروسية سوف تغطي العالم كله”.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دوبتشون أوو: “لذلك فإنهم خائفون، ولا حاجة إلا للمفاوضات ومعاهدة السلام… المفاوضات السلمية، إذا رغبت تلك الدول”.

وادعى كذلك أن الغرب بحاجة إلى أن يفهم أنه “من المستحيل” هزيمة روسيا.

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، اقترح الشامان أن يدرك الشعب الأوكراني أن أولئك الذين يتولون السلطة حاليًا في كييف هم أعداءهم الحقيقيون.

هولندا: أوكرانيا وسيلة رخيصة للغاية لمحاربة روسيا

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

واضاف: “يقوم القادة الأوكرانيون بإطالة أمد الحرب بالقوة، ويطلبون المال والأسلحة من دول أخرى. إذا فهم الشعب الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي هو عدو الشعب الأوكراني، وإذا كان هناك خيار لإقالته العام المقبل ويأتي شخص جديد، فسيتوقف كل شيء”.

وشدد دوبتشون أوو على أنه طيجب علينا إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وعلينا أن نبحث عن مخرج”.

أوكرانيا الغرب روسيا موسكو حرب نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

تحرك جزائري لمواجهة حشرة بق الفراش.. فيديو

إجراء عاجل من تركيا لتمديد مهام جيشها في دولتين عربيتين

أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

البنتاجون: أسقطنا طائرة مسيرة تركية في سوريا دفاعا عن النفس

في دولة جديدة.. أمريكا تستعد لنشر رؤوس نووية بأوروبا

لإنقاذ الرئيس السابق.. هيئة الدفاع عن ترامب تلجأ لحيلة قانونية

بعد هجوم روسي كبير.. طلب عاجل من زيلينسكي لقادة الغرب

مسئول أمريكي يكشف سرا خطيرا عن إسقاط الطائرة المسيرة التركية فوق سوريا

ترشيحاتنا

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ