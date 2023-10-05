الأسلحة النووية الروسية ستغطي العالم.. "الشامان" الأعلى في موسكو يثير الذعر

توقع الشامان الأعلى في روسيا، كارا أول دوبشون أوو، أنه لن تكون هناك حرب نووية، لكنه حذر من أن الغرب يجب أن “يعود إلى رشده” ويدرك أنه غير قادر على هزيمة موسكو.

خلال زيارة إلى العاصمة الروسية اليوم الخميس، قال رئيس منظمة كيزيل “أديج-إيرين” (روح الدب) الشامانية إنه إذا لجأت دولة أجنبية إلى استخدام الأسلحة النووية، فإن “الأسلحة النووية الروسية سوف تغطي العالم كله”.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دوبتشون أوو: “لذلك فإنهم خائفون، ولا حاجة إلا للمفاوضات ومعاهدة السلام… المفاوضات السلمية، إذا رغبت تلك الدول”.

وادعى كذلك أن الغرب بحاجة إلى أن يفهم أنه “من المستحيل” هزيمة روسيا.

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، اقترح الشامان أن يدرك الشعب الأوكراني أن أولئك الذين يتولون السلطة حاليًا في كييف هم أعداءهم الحقيقيون.

واضاف: “يقوم القادة الأوكرانيون بإطالة أمد الحرب بالقوة، ويطلبون المال والأسلحة من دول أخرى. إذا فهم الشعب الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي هو عدو الشعب الأوكراني، وإذا كان هناك خيار لإقالته العام المقبل ويأتي شخص جديد، فسيتوقف كل شيء”.

وشدد دوبتشون أوو على أنه طيجب علينا إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وعلينا أن نبحث عن مخرج”.