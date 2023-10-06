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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يهبط 1.49% عند 19873.31 نقطة

البورصة
البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 187.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.213 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.647 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 4.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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