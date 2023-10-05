كاتب صحفي: ترشح الرئيس مهم لاستكمال المشروع الوطني للدولة

قدم الكاتب الصحفي وجدي زين الدين تحليلا لأهم الرسائل التي تضمنها خطاب الرئيس السيسي و اعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وقال وجدي زين، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الدولة المصرية بدأت مشروعا وطنيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإعلان ترشحه مرة ثانية أمر هام لاستكمال المشروع.

بعض الأحزاب

وأكد الكاتب الصحفى، أن دفع بعض الأحزاب لمرشحين محتملين بانتخابات رئاسة الجمهورية، تأتى فى إطار تفعيل المادة الخامسة من الدستور، فى إطار التعددية الحزبية والسياسية.

وأوضح الكاتب الصحفى، ان ثورة 30 يونيه، اهتمت بتفعيل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر.

