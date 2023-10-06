نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

خبر الاعلان عن إصابة الدكتور هاني الناظر بخلايا سرطانية في الدماغ أثار حزن كبير على السوشيال ميديا وبدأ بتساؤل الكثير عن التشخيص ولكن نجل الدكتور هاني الناظر أعلن عن إصابة والده بخلايا سرطانية وبدء أولى خطوات التعامل مع المرض وكتب نسألكم الدعاء

ولذلك فأكدت الدراسات أنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب واحد محدد لأورام الدماغ الأولية، أي تلك التي تنشأ في الدماغ بدلاً من الانتشار من شكل آخر من السرطان مثل سرطان الثدي أو الرئة أو سرطان الجلد وفقال clevelandclinic

تم تحديد بعض عوامل الخطر، ولكن نظرًا للتاريخ الصحي المعقد والفريد لكل مريض، لا يزال العلماء غير قادرين على الإجابة على هذا السؤال الأساسي حول سبب ظهور ورم الدماغ .

مثل جميع الأورام والسرطانات، تؤدي الطفرات في الحمض النووي للخلية إلى نمو غير طبيعي ، ومع تراكم المزيد من الطفرات، يمكن للورم غزو الدماغ المحيط به، ولكن من المرجح أن يختلف سبب هذه الطفرات بين الأفراد.

اما عن تشخيص أورام الدماغ فهي تختلف بشكل كبير بيم للأشخاص المصابين بأورام المخ وذلك وفقال العوامل التي تؤثر على التشخيص تشمل:

نوع الورم ودرجته وموقعه.

إذا تم استئصال الورم بالكامل جراحياً.

عمرك وصحتك العامة.

في كثير من الحالات، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية علاج ورم في المخ بنجاح. يعيش بعض الأشخاص حياة نشطة ومرضية مع أورام المخ التي لا تسبب أعراضًا.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تتكرر أورام المخ بعد العلاج

إذا حدث لك هذا، فقد تحتاج إلى مواصلة العلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، لمنع الورم من النمو أو الانتشار.

تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة لكل نوع من أنواع أورام المخ وتختلف بناءً على عمرك وعرقك وصحتك العامة. معدلات البقاء على قيد الحياة هي تقديرات على أساس المتوسطات.

أورام المخ الأولية الحميدة (غير السرطانية)، هي:

أكثر من 96% للأطفال بعمر 14 عامًا أو أقل.

97% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 39 عامًا.

أكثر من 87% لدى البالغين 40 عامًا فما فوق.

تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير وتعتمد على عدة عوامل. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما يمكن توقعه من تشخيصك.