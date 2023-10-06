عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

صدى البلد

خبر الاعلان عن إصابة الدكتور هاني الناظر بخلايا سرطانية في الدماغ أثار حزن كبير على السوشيال ميديا وبدأ بتساؤل الكثير عن التشخيص ولكن  نجل الدكتور هاني الناظر أعلن عن إصابة  والده بخلايا سرطانية  وبدء  أولى خطوات التعامل مع المرض وكتب نسألكم الدعاء 

ولذلك فأكدت الدراسات أنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب واحد محدد لأورام الدماغ الأولية، أي تلك التي تنشأ في الدماغ بدلاً من الانتشار من شكل آخر من السرطان مثل سرطان الثدي أو الرئة أو سرطان الجلد وفقال clevelandclinic

تم تحديد بعض عوامل الخطر، ولكن نظرًا للتاريخ الصحي المعقد والفريد لكل مريض، لا يزال العلماء غير قادرين على الإجابة على هذا السؤال الأساسي حول سبب ظهور ورم الدماغ .

 مثل جميع الأورام والسرطانات، تؤدي الطفرات في الحمض النووي للخلية إلى نمو غير طبيعي ، ومع تراكم المزيد من الطفرات، يمكن للورم غزو الدماغ المحيط به، ولكن من المرجح أن يختلف سبب هذه الطفرات بين الأفراد. 

 

اما عن تشخيص أورام الدماغ فهي تختلف بشكل كبير بيم للأشخاص المصابين بأورام المخ وذلك وفقال العوامل التي تؤثر على التشخيص تشمل:

نوع الورم ودرجته وموقعه.
إذا تم استئصال الورم بالكامل جراحياً.
عمرك وصحتك العامة.
في كثير من الحالات، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية علاج ورم في المخ بنجاح. يعيش بعض الأشخاص حياة نشطة ومرضية مع أورام المخ التي لا تسبب أعراضًا.

 

 بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تتكرر أورام المخ بعد العلاج 

 إذا حدث لك هذا، فقد تحتاج إلى مواصلة العلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، لمنع الورم من النمو أو الانتشار.

 

تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة لكل نوع من أنواع أورام المخ وتختلف بناءً على عمرك وعرقك وصحتك العامة. معدلات البقاء على قيد الحياة هي تقديرات على أساس المتوسطات. 

 أورام المخ الأولية الحميدة (غير السرطانية)، هي:

أكثر من 96% للأطفال بعمر 14 عامًا أو أقل.
97% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 39 عامًا.
أكثر من 87% لدى البالغين 40 عامًا فما فوق.
تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير وتعتمد على عدة عوامل. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما يمكن توقعه من تشخيصك.

إصابة الدكتور هاني الناظر السرطانية العلاج الكيميائي هاني الناظر دكتور هانى الناظر سرطانات سرطان الجلد نجل الدكتور هاني الناظر ورم في المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ