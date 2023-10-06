ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لـ هاني الناظر

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" دعوات لا تنقطع لـ هاني الناظر.. أشهر الأطباء تفاعلا على السوشيال ميديا تهاجمه الخلايا السرطانية".



وجاء في التقرير أن هناك صدمة تلقاها متابعو الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، بعدما كشف نجله الدكتور محمد الناظر، عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية.

هاني الناظر



وكشف التقرير أن نجل هاني الناظر أعلن إصابة والده بـ خلايا سرطانية خبيثة ومنتشرة، وأن والده كان يعاني من صداع متزايد من أسبوع.



وتابع أن الأطباء شخصوا إنه من الممكن أن يكون فطر أو بكتريا ولكن تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وأن هناك فحوصات طبية تتم لمعرفة نوع المرض، ومدى انتشاره.



وطالب نجل الطبيب، بالدعاء لـ والده بالشفاء، وأن والده موجود على سرير وفي حاجة لدعاء الجميع.



