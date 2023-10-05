حالته خطيرة.. نجل الدكتور هاني الناظر يعلن إصابة والده بهذا المرض/ فيديوجراف

الدكتور هاني الناظر كان بيعاني مؤخرا من صداع متزايد ، الأطباء شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان اكتشفوا مفاجأة محزنة.



أعلن نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، قبل يومين، تعرض والده، الدكتور هاني الناظر لوعكة صحية شديدة.

نجله يطلب الدعاء

وطالب- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محبي والده، بالدعاء له بالشفاء العاجل؛ ليبدأ متابعيه في التساؤل عن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وطبيعة المرض الذي يعاني منه.





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